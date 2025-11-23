Скидки
Скабелка: восьмое место ЦСКА — это временные трудности. Всё ещё впереди

Комментарии

Бывший главный тренер клубов КХЛ Андрей Скабелка высказался о результатах ЦСКА в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги, а также оценил работу главного тренера команды Игоря Никитина.

«Странно видеть ЦСКА на восьмом месте, но я знаю, как работает Игорь Никитин. Он тренер с амбициями, который умеет строить команды и давать результат. Никитин ещё исправит положение ЦСКА. Основная причина неудач команды? Не все хоккеисты готовы к требованиям этого тренерского штаба. Восьмое место ЦСКА — это временные трудности. Всё ещё впереди», — приводит слова Скабелки Metaratings.

ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции с 29 очками после 29 матчей.

