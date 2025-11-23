Скидки
«Не понимаю, зачем это делать». Форвард «Металлурга» Канцеров — о симуляциях в КХЛ

Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Металлурга» Роман Канцеров поделился мнением о симуляциях хоккеистов в матчах Континентальной хоккейной лиги.

– В прошлом году вы получили штраф за симуляцию в матче с «Ладой». Вас в комментариях болельщики назвали «дельфином». Помните этот момент?
– Помню. Я удивился! Я правда не симулировал, хотя на видео может показаться обратное. Меня зацепили, я пытался толкнуться, не попал коньком в лёд. Почувствовал — всё, падаю. Потянулся за шайбой и упал. Замысла специально упасть не было, хотел всеми силами дотянуться до шайбы.

– Много сейчас хитрецов в КХЛ, которые грешат такими делами?
– Честно, замечал. Не понимаю, зачем это делать. Фамилии называть не буду, это их дело. Всегда найдутся такие игроки. Может быть, они это делают, чтобы заработать удаления и большинство, но, как говорится, время всё расставит на свои места, – приводит слова Канцерова сайт КХЛ.

В нынешнем сезоне 21-летний форвард провёл 30 матчей, в которых набрал 33 (19+14) очка.

