Шанхайские Драконы — Ак Барс. Прямая трансляция
16:40 Мск
Владимир Плющев: для СКА, ЦСКА и «Спартака» невыход в плей-офф будет катастрофой

Владимир Плющев: для СКА, ЦСКА и «Спартака» невыход в плей-офф будет катастрофой
Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев оценил положение «Спартака», ЦСКА и СКА в регулярном чемпионате КХЛ. На данный момент красно-белые идут на седьмом месте в Западной конференции, ЦСКА – на восьмом, СКА – на девятом.

«Что касается того, что проблемы с попаданием в плей-офф возникают сейчас у «Спартака», ЦСКА и СКА, то точно знаю, что для болельщиков каждой из этих команд непопадание туда будет катастрофой. Все клубы обладают легендарным прошлым и богатой историей, но вопрос здесь в другом. На все промежуточные и конечные результаты есть причины, поэтому разбираться надо в причинах, а не в следствиях», – приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

Матч «Шанхайские Драконы» — «Ак Барс» 23 ноября можно посмотреть в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».
