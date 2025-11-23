Владимир Плющев: для СКА, ЦСКА и «Спартака» невыход в плей-офф будет катастрофой

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев оценил положение «Спартака», ЦСКА и СКА в регулярном чемпионате КХЛ. На данный момент красно-белые идут на седьмом месте в Западной конференции, ЦСКА – на восьмом, СКА – на девятом.

«Что касается того, что проблемы с попаданием в плей-офф возникают сейчас у «Спартака», ЦСКА и СКА, то точно знаю, что для болельщиков каждой из этих команд непопадание туда будет катастрофой. Все клубы обладают легендарным прошлым и богатой историей, но вопрос здесь в другом. На все промежуточные и конечные результаты есть причины, поэтому разбираться надо в причинах, а не в следствиях», – приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».