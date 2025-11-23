«Моё терпение на исходе». Карбери — об игре «Вашингтона» в большинстве

Главный тренер «Вашингтона Кэпиталз» Спенсер Карбери оценил игру команды в большинстве в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (5:3). «Столичные» не забили ни разу из шести попыток, а также пропустили, имея численный перевес.

«Скажу честно, мы и в матче с «Монреалем» играли слабо. Но «Вашингтон» взял два очка, и можно было подумать, что проблема решена. Просто факт: мы плохо играли и в формате «4 на 3». Я не уверен, что мы хотя бы раз бросили по воротам. Так что над этим ещё предстоит поработать.

Гол, который мы пропустили в большинстве, не стал концом света. Мы потеряли импульс, но ситуация всё ещё была хорошей. Но то, что было потом, даже близко не соответствует тому, что нужно от наших спецбригад. Моё терпение на исходе, но надеюсь, что парням удастся повернуть ситуацию в нужное русло», – приводит слова Карбери RMNB.