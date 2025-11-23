Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Шанхайские Драконы — Ак Барс. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Моё терпение на исходе». Карбери — об игре «Вашингтона» в большинстве

«Моё терпение на исходе». Карбери — об игре «Вашингтона» в большинстве
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Вашингтона Кэпиталз» Спенсер Карбери оценил игру команды в большинстве в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (5:3). «Столичные» не забили ни разу из шести попыток, а также пропустили, имея численный перевес.

НХЛ — регулярный чемпионат
23 ноября 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 5
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Сурдиф (Уилсон, Фехервари) – 01:06     1:1 Хагель (Чирелли, Чернак) – 02:53 (sh)     1:2 Бьёркстранд (Кучеров, Рэддиш) – 05:21 (pp)     1:3 Хагель (Кучеров, Мозер) – 11:36     1:4 Кучеров (Хагель, Д'Астус) – 18:19     2:4 Чикран – 25:26     3:4 Фрэнк (Милано, Чикран) – 45:24     3:5 Чирелли (Хагель, Гюнцель) – 55:51    

«Скажу честно, мы и в матче с «Монреалем» играли слабо. Но «Вашингтон» взял два очка, и можно было подумать, что проблема решена. Просто факт: мы плохо играли и в формате «4 на 3». Я не уверен, что мы хотя бы раз бросили по воротам. Так что над этим ещё предстоит поработать.

Гол, который мы пропустили в большинстве, не стал концом света. Мы потеряли импульс, но ситуация всё ещё была хорошей. Но то, что было потом, даже близко не соответствует тому, что нужно от наших спецбригад. Моё терпение на исходе, но надеюсь, что парням удастся повернуть ситуацию в нужное русло», – приводит слова Карбери RMNB.

Материалы по теме
Видео
Гол и два паса Никиты Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Вашингтон». Овечкин — без очков
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android