Экс-защитник «Амурских Тигров» Даниил Шматков умер в возрасте 24 лет

Комментарии

Бывший защитник «Амурских Тигров» Даниил Шматков погиб на 25-м году жизни. Молодой человек попал в ДТП, управляя своим грузовиком. Об этом сообщает пресс-служба клуба. У Даниила осталась супруга и двое детей.

«Руководство школы, игроки, сотрудники и болельщики выражают искренние соболезнованиям семье Даниила. Вечная память», — говорится в сообщении «Амурских Тигров» в телеграм-канале.

Шматков родился в Советской Гавани, там же начал заниматься хоккеем, а уже позже переехал в Хабаровск. Прошёл всю хоккейную школу, был одним из лидеров юниорской команды. Всего за хабаровскую команду провёл 107 матчей в МХЛ.

