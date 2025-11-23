«Не ждём лёгкой прогулки». Главный тренер «Авангарда» Буше — о матче с «Барысом»
Главный тренер «Авангарда» Ги Буше перед матчем с «Барысом» поделился своими ожидания от игры и рассказал об отсутствующих игроках.
Фонбет Чемпионат КХЛ
23 ноября 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Барыс
Астана
2-й период
0 : 1
Авангард
Омск
0:1 Пономарёв (Мартынов) – 02:02 (5x5)
«Это очень важная игра, я думаю, она будет нелёгкой. Мы надеемся, что матч будет результативным, но не ждём лёгкой прогулки, ведь наш соперник отлично подготовлен. В составе сегодня отсутствуют два важных игрока: Семён Чистяков получил повреждение, Николай Прохоркин приболел, будем ждать их возвращения в строй», — приводит слова Буше пресс-служба «Авангарда».
На данный момент омский клуб с 37 очками после 27 встреч располагается на третьей строчке в турнирной таблице Восточной конференции.
