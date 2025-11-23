«Не ждём лёгкой прогулки». Главный тренер «Авангарда» Буше — о матче с «Барысом»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше перед матчем с «Барысом» поделился своими ожидания от игры и рассказал об отсутствующих игроках.

«Это очень важная игра, я думаю, она будет нелёгкой. Мы надеемся, что матч будет результативным, но не ждём лёгкой прогулки, ведь наш соперник отлично подготовлен. В составе сегодня отсутствуют два важных игрока: Семён Чистяков получил повреждение, Николай Прохоркин приболел, будем ждать их возвращения в строй», — приводит слова Буше пресс-служба «Авангарда».

На данный момент омский клуб с 37 очками после 27 встреч располагается на третьей строчке в турнирной таблице Восточной конференции.