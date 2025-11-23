Скидки
Хоккей Новости

Нападающий СКА Дишковский сравнил КХЛ и ВХЛ

Форвард СКА Никита Дишковский оценил свой старт в Континентальной хоккейной лиге и сравнил КХЛ с ВХЛ. 22-летний нападающий проводит свой первый сезон в основной команде санкт-петербургского клуба.

– Ты неплохо ворвался в КХЛ. Как оценишь старт сезона лично для себя?
– Довольно удачно получилось зайти. Я рад этому. Появилось больше уверенности в действиях. Дальше остаётся только играть в свой хоккей и продолжать приносить пользу команде.

– За это время успел проникнуться атмосферой КХЛ?
– Играть в КХЛ – это приятно. Каждый раз много болельщиков на трибунах, переезды гораздо легче, чем в ВХЛ. Играть можно одинаково как дома, так и в гостях. Ноги не автобусные. Во всех аспектах тут гораздо приятнее, поэтому я делаю всё, чтобы тут оставаться.

– А в чём именно сложность логистики в ВХЛ?
– Гораздо тяжелее в плане перелётов, переездов. В КХЛ у всех чартеры, а там чаще приходится ещё и с автобусом совмещать. Даже если ты летишь в какой-то город, то не факт, что это ограничится только перелётом. Зачастую нужно ещё пять часов на автобусе ехать до города, где нет аэропорта или нет ближайших рейсов. В этом плане, конечно, в КХЛ всё гораздо приятнее, всё для игроков сделано, – приводит слова Дишковского «Спорт день за днём».

