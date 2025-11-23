«Салават Юлаев» обыграл «Нефтехимик» и прервал трёхматчевую серию поражений

В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Нефтехимиком» и уфимским «Салаватом Юлаевым». Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

На 18-й минуте матча счёт открыл нападающий «Нефтехимика» Никита Хоружев. На 30-й минуте гостям удалось сравнять счёт благодаря голу Владислава Ефремова. На старте третьего периода «Салават Юлаев» забросил две быстрые шайбы и сделал счёт 3:1 — отличились Александр Жаровский и Григорий Панин.

Таким образом, «Салават Юлаев» прервал серию из трёх поражений. «Нефтехимик» проиграл четвёртый матч кряду.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.