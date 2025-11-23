«Шанхайские Драконы» — «Ак Барс»: составы команд на матч КХЛ-2025/2026

Сегодня, 23 ноября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Санкт-Петербурге состоится встреча между «Шанхайскими Драконами» и казанским «Ак Барсом». Матч на стадионе «СКА Арена» начнётся в 17:00 мск. Стали известны составы команд.

Состав «Ак Барса»:

Фото: «Ак Барс»

Состав «Шанхайских Драконов»:

Фото: «Шанхайские Драконы»

Ранее в этом сезоне клубы ещё не встречались. Всего в текущей регулярке запланировано две игры.

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги китайский клуб сыграл 27 матчей, в которых набрал 32 очка, и расположился на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Ак Барс» с 38 очками после 29 встреч располагается на второй строчке Восточной конференции.