Главная Хоккей Новости

«Шанхайские Драконы» — «Ак Барс»: составы команд на матч КХЛ-2025/2026
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 23 ноября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Санкт-Петербурге состоится встреча между «Шанхайскими Драконами» и казанским «Ак Барсом». Матч на стадионе «СКА Арена» начнётся в 17:00 мск. Стали известны составы команд.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Перерыв
1 : 0
Ак Барс
Казань
1:0 Вагнер (Фу) – 17:17 (5x5)    

Состав «Ак Барса»:

Фото: «Ак Барс»

Состав «Шанхайских Драконов»:

Фото: «Шанхайские Драконы»

Ранее в этом сезоне клубы ещё не встречались. Всего в текущей регулярке запланировано две игры.

Матч «Шанхайские Драконы» — «Ак Барс» 23 ноября можно посмотреть в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги китайский клуб сыграл 27 матчей, в которых набрал 32 очка, и расположился на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Ак Барс» с 38 очками после 29 встреч располагается на второй строчке Восточной конференции.

Календарь КХЛ
Турнирная таблица КХЛ
У «Ак Барса» большие проблемы во вратарской линии. Ждать ли усиление из Северной Америки?
