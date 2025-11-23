Скидки
«Трактор» расторг контракт с вратарём Крисом Дриджером

«Трактор» расторг контракт с вратарём Крисом Дриджером. Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с канадским голкипером расторгнуто по соглашению сторон.

Текущий сезон стал для 31-летнего вратаря дебютным в Континентальной хоккейной лиге. Голкипер присоединился к чёрно-белым в это межсезонье. В 23 матчах Дриджер одержал восемь побед при 89,7% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 3,05.

На драфте НХЛ 2012-го вратарь был выбран в третьем раунде под общим 76-м номером клубом «Оттава Сенаторз». Голкипер дебютировал в НХЛ за «Оттаву» в сезоне-2014/2015, проведя один матч. Через несколько лет права на вратаря были обменяны во «Флориду Пантерз», где в сезоне-2019/2020 Крис сыграл 12 матчей, в которых отразил 93,8% бросков при коэффициенте надёжности 2,05. С 2021-го являлся игроком «Сиэтл Кракен», в системе которого выступал в течение пары лет. На чемпионате мира — 2022 завоевал со сборной Канады серебряные медали, сыграв на турнире шесть матчей.

