«Авангард» установил клубный рекорд скорострельности в КХЛ

В Астане на стадионе «Барыс-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Барысом» и омским «Авангардом». После второго периода счёт 5:1 в пользу гостей.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 ноября 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
2 : 5
Авангард
Омск
0:1 Пономарёв (Мартынов) – 02:02 (5x5)     0:2 Котляревский (Блажиевский, Маклауд) – 24:07 (5x5)     0:3 Гуляев (Лажуа, Окулов) – 24:26 (5x5)     0:4 Пономарёв (Рашевский, Шарипзянов) – 24:47 (5x5)     0:5 Котляревский (Маклауд, Лажуа) – 35:14 (5x5)     1:5 Омирбеков (Данияр) – 38:12 (5x5)     2:5 Уиллман (Веккионе, Морелли) – 57:46 (5x5)    

На 25-й минуте матча «Авангард» забросил три шайбы подряд, которые уложились в 40 секунд. Голы забили Михаил Котляревский, Михаил Гуляев и Василий Пономарёв. Это новый рекорд скорострельности омского клуба в Континентальной хоккейной лиге.

Предыдущий результат — три гола за 64 секунды был установлен в матче с рижским «Динамо» 6 декабря 2021 года. Отличались дважды Арсений Грицюк и Илья Каблуков.

