«Авангард» установил клубный рекорд скорострельности в КХЛ

В Астане на стадионе «Барыс-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Барысом» и омским «Авангардом». После второго периода счёт 5:1 в пользу гостей.

На 25-й минуте матча «Авангард» забросил три шайбы подряд, которые уложились в 40 секунд. Голы забили Михаил Котляревский, Михаил Гуляев и Василий Пономарёв. Это новый рекорд скорострельности омского клуба в Континентальной хоккейной лиге.

Предыдущий результат — три гола за 64 секунды был установлен в матче с рижским «Динамо» 6 декабря 2021 года. Отличались дважды Арсений Грицюк и Илья Каблуков.