Дубли Пономарёва и Котляревского помогли «Авангарду» обыграть «Барыс»

В Астане на стадионе «Барыс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Барысом» и омским «Авангардом». Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу гостей.
Дублями в составе «Авангарда» отметились нападающий Василий Пономарёв и Михаил Котляревский. Ещё одну шайбу за омский клуб забросил Михаил Гуляев. Голами в составе астанинского «Барыса» отметились Алихан Омирбеков и Макс Уиллман. На 25-й минуте матча «Авангард» забросил три шайбы подряд, которые уложились в 40 секунд, и установил новый рекорд скорострельности омского клуба в Континентальной хоккейной лиге.
После третьей пропущенной шайбы был заменён стартовый голкипер «Барыса» Адам Шил, в игру вступил Андрей Шутов.
«Авангард» одержал четвёртую победу подряд. «Барыс» прервал свою серию из трёх побед.
- 23 ноября 2025
