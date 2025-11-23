Дубли Пономарёва и Котляревского помогли «Авангарду» обыграть «Барыс»

В Астане на стадионе «Барыс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Барысом» и омским «Авангардом». Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу гостей.

Дублями в составе «Авангарда» отметились нападающий Василий Пономарёв и Михаил Котляревский. Ещё одну шайбу за омский клуб забросил Михаил Гуляев. Голами в составе астанинского «Барыса» отметились Алихан Омирбеков и Макс Уиллман. На 25-й минуте матча «Авангард» забросил три шайбы подряд, которые уложились в 40 секунд, и установил новый рекорд скорострельности омского клуба в Континентальной хоккейной лиге.

После третьей пропущенной шайбы был заменён стартовый голкипер «Барыса» Адам Шил, в игру вступил Андрей Шутов.

«Авангард» одержал четвёртую победу подряд. «Барыс» прервал свою серию из трёх побед.