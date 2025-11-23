«Ребята молодцы, на 100% отдались матчу». Виктор Козлов — о победе над «Нефтехимиком»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвёл итоги матча с «Нефтехимиком» (3:1) и отметил характер хоккеистов уфимской команды.

– Неплохо провели матч, за исключением отрезка, когда мы не реализовали пятиминутное большинство. Что понравилось – ребята боролись с трудностями, с ситуациями. В меньшинстве хорошо сыграли, Вязовой молодец. Горжусь ребятами, забили в большинстве, Григорий Панин забросил быструю шайбу. Хорошая командная победа. Хочу поблагодарить наш фанатский сектор, отличная поддержка. Они придавали эмоций ребятам.

– За счёт чего переломили игру?

– За счёт характера и того, что это заключительная игра на выезде, силы некуда было экономить. Ребята молодцы, на 100% отдались матчу, — цитирует Козлова пресс-служба клуба.