Шанхайские Драконы — Ак Барс. Прямая трансляция
16:40 Мск
Игорь Гришин оценил четвёртое подряд поражение «Нефтехимика»

Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин прокомментировал поражение от «Салавата Юлаева» (1:3), которое стало для нижнекамского клуба четвёртым подряд.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 ноября 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
1 : 3
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Хоружев (Николишин, Пастухов) – 17:56 (5x5)     1:1 Ефремов (Жаровский) – 29:01 (4x5)     1:2 Жаровский (Ефремов, Броссо) – 42:37 (5x4)     1:3 Панин (Горшков, Пименов) – 43:23 (5x5)    

«Три практически одинаковые игры с соперником и практически одинаковые по счёту. Кто чуть-чуть больше перетерпит, переборет, где чуть-чуть удачнее сыграют вратари, где чуть-чуть удачнее завершение, та команда и выигрывает.

Шайба, пропущенная в большинстве, — ключевой момент? Думаю, ключевым фактором сегодня стали первые смены в третьем периоде. Гол, пропущенный в большинстве… Такое бывает. У нас и при игре в меньшинстве были моменты. В третьем периоде что-то пошло не так. Несколько неточных передач, несколько неприёмов шайбы, отдали её противнику, они зашли в зону, мы удалились и получили гол», — цитирует Гришина пресс-служба клуба.

