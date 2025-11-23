Игорь Гришин оценил четвёртое подряд поражение «Нефтехимика»

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин прокомментировал поражение от «Салавата Юлаева» (1:3), которое стало для нижнекамского клуба четвёртым подряд.

«Три практически одинаковые игры с соперником и практически одинаковые по счёту. Кто чуть-чуть больше перетерпит, переборет, где чуть-чуть удачнее сыграют вратари, где чуть-чуть удачнее завершение, та команда и выигрывает.

Шайба, пропущенная в большинстве, — ключевой момент? Думаю, ключевым фактором сегодня стали первые смены в третьем периоде. Гол, пропущенный в большинстве… Такое бывает. У нас и при игре в меньшинстве были моменты. В третьем периоде что-то пошло не так. Несколько неточных передач, несколько неприёмов шайбы, отдали её противнику, они зашли в зону, мы удалились и получили гол», — цитирует Гришина пресс-служба клуба.