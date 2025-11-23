Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников проводит свой 500-й матч в НХЛ

Предстоящий матч с «Баффало Сэйбрз» станет для нападающего «Каролины Харрикейнз» Андрея Свечникова 500-м в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги.

Перед своей 500-й игрой в карьере Свечников набрал четвёртое по величине количество очков в истории франшизы. На счету россиянина 376 (158+218) очков за «Каролину». Свечников уступает только Рону Фрэнсису (568), Себастьяну Ахо (456) и Эрику Стаалу (451).

В нынешнем сезоне Свечников провёл за «Харрикейнз» 21 матч, в которых набрал 12 (7+5) очков. Андрей был выбран «ураганами» в первом раунде под общим вторым номером на драфте НХЛ 2018 года.