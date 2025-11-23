Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников проводит свой 500-й матч в НХЛ
Поделиться
Предстоящий матч с «Баффало Сэйбрз» станет для нападающего «Каролины Харрикейнз» Андрея Свечникова 500-м в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги.
НХЛ — регулярный чемпионат
23 ноября 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
2-й период
2 : 1
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Так (Маклауд, Доун) – 05:51 (pp) 1:1 Гостисбер – 14:36 (pp) 2:1 Куинн (Маклауд, Цукер) – 23:55
Перед своей 500-й игрой в карьере Свечников набрал четвёртое по величине количество очков в истории франшизы. На счету россиянина 376 (158+218) очков за «Каролину». Свечников уступает только Рону Фрэнсису (568), Себастьяну Ахо (456) и Эрику Стаалу (451).
В нынешнем сезоне Свечников провёл за «Харрикейнз» 21 матч, в которых набрал 12 (7+5) очков. Андрей был выбран «ураганами» в первом раунде под общим вторым номером на драфте НХЛ 2018 года.
Комментарии
- 23 ноября 2025
-
21:55
-
21:40
-
21:20
-
21:10
-
21:00
-
20:55
-
20:43
-
20:31
-
20:25
-
20:15
-
20:10
-
20:07
-
19:55
-
19:17
-
19:03
-
18:55
-
18:50
-
18:25
-
18:05
-
17:45
-
17:19
-
16:38
-
16:25
-
16:20
-
16:17
-
15:52
-
15:26
-
15:16
-
15:08
-
14:40
-
14:14
-
14:00
-
13:34
-
13:04
-
12:44