Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников проводит свой 500-й матч в НХЛ

Предстоящий матч с «Баффало Сэйбрз» станет для нападающего «Каролины Харрикейнз» Андрея Свечникова 500-м в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги.

НХЛ — регулярный чемпионат
23 ноября 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
2-й период
2 : 1
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Так (Маклауд, Доун) – 05:51 (pp)     1:1 Гостисбер – 14:36 (pp)     2:1 Куинн (Маклауд, Цукер) – 23:55    

Перед своей 500-й игрой в карьере Свечников набрал четвёртое по величине количество очков в истории франшизы. На счету россиянина 376 (158+218) очков за «Каролину». Свечников уступает только Рону Фрэнсису (568), Себастьяну Ахо (456) и Эрику Стаалу (451).

В нынешнем сезоне Свечников провёл за «Харрикейнз» 21 матч, в которых набрал 12 (7+5) очков. Андрей был выбран «ураганами» в первом раунде под общим вторым номером на драфте НХЛ 2018 года.

Свечников реально хочет уйти из «Каролины»? Что стоит за слухами об обмене
Свечников реально хочет уйти из «Каролины»? Что стоит за слухами об обмене
