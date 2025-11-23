Данил Алалыкин поделился эмоциями от первого матча после восстановления от травмы
Нападающий «Салавата Юлаева» Данил Алалыкин подвёл итоги встречи с «Нефтехимиком» (3:1), который стал первым для хоккеиста после восстановления от травмы.
Фонбет Чемпионат КХЛ
23 ноября 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
1 : 3
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Хоружев (Николишин, Пастухов) – 17:56 (5x5) 1:1 Ефремов (Жаровский) – 29:01 (4x5) 1:2 Жаровский (Ефремов, Броссо) – 42:37 (5x4) 1:3 Панин (Горшков, Пименов) – 43:23 (5x5)
– С победой! Каким получился матч для вас после возвращения на лёд?
– Всё хорошо, главное – выиграли. Буду потихоньку догонять ребят, пока не успеваю за ними, всё-таки первая игра за месяц.
– Непростой выезд получился, а вы практически «с колёс» играли сегодня. Как функциональное состояние?
– Несмотря на то что был такой длинный выезд, ребята, стиснув зубы, выложились на всю. Мы показали, что силы и характер есть, за счёт этого и выиграли. Лично моё состояние – устал! (смеётся). Но усталость приятная, победная. Необходимо наращивать обороты, — цитирует Алалыкина пресс-служба клуба.
