Данил Алалыкин поделился эмоциями от первого матча после восстановления от травмы

Нападающий «Салавата Юлаева» Данил Алалыкин подвёл итоги встречи с «Нефтехимиком» (3:1), который стал первым для хоккеиста после восстановления от травмы.

– С победой! Каким получился матч для вас после возвращения на лёд?

– Всё хорошо, главное – выиграли. Буду потихоньку догонять ребят, пока не успеваю за ними, всё-таки первая игра за месяц.

– Непростой выезд получился, а вы практически «с колёс» играли сегодня. Как функциональное состояние?

– Несмотря на то что был такой длинный выезд, ребята, стиснув зубы, выложились на всю. Мы показали, что силы и характер есть, за счёт этого и выиграли. Лично моё состояние – устал! (смеётся). Но усталость приятная, победная. Необходимо наращивать обороты, — цитирует Алалыкина пресс-служба клуба.