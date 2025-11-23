Ги Буше двумя словами ответил на вопрос о трёх выездных победах «Авангарда» подряд
Главный тренер «Авангарда» Ги Буше оценил победу в матче с «Барысом» (5:2) и заявил, что нападающий Клим Костин ещё не набрал необходимую форму.
Фонбет Чемпионат КХЛ
23 ноября 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
2 : 5
Авангард
Омск
0:1 Пономарёв (Мартынов) – 02:02 (5x5) 0:2 Котляревский (Блажиевский, Маклауд) – 24:07 (5x5) 0:3 Гуляев (Лажуа, Окулов) – 24:26 (5x5) 0:4 Пономарёв (Рашевский, Шарипзянов) – 24:47 (5x5) 0:5 Котляревский (Маклауд, Лажуа) – 35:14 (5x5) 1:5 Омирбеков (Данияр) – 38:12 (5x5) 2:5 Уиллман (Веккионе, Морелли) – 57:46 (5x5)
— Сегодня мы провели хороший матч, особенно если сравнивать с предыдущим, который играли здесь.
— Как оцените работу новичка Клима Костина, который недавно вернулся из Северной Америки?
— Он большой отрезок времени пропустил, с апреля месяца не играл. Сейчас нагоняет, но, определённо, он ещё своё слово скажет и будет помогать команде.
— У вас результативный выезд, сегодня удалось забить пять голов. За счёт чего удается держать этот ритм?
— Игроки выкладываются, — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
