Ги Буше двумя словами ответил на вопрос о трёх выездных победах «Авангарда» подряд

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше оценил победу в матче с «Барысом» (5:2) и заявил, что нападающий Клим Костин ещё не набрал необходимую форму.

— Сегодня мы провели хороший матч, особенно если сравнивать с предыдущим, который играли здесь.

— Как оцените работу новичка Клима Костина, который недавно вернулся из Северной Америки?

— Он большой отрезок времени пропустил, с апреля месяца не играл. Сейчас нагоняет, но, определённо, он ещё своё слово скажет и будет помогать команде.

— У вас результативный выезд, сегодня удалось забить пять голов. За счёт чего удается держать этот ритм?

— Игроки выкладываются, — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.