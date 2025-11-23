Скидки
«Три дня говорил игрокам». Кравец — о трёх голах в ворота «Барыса» за 40 секунд

Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец прокомментировал поражение в матче с «Авангардом» (2:5), в котором астанинская команда пропустила три гола за 40 секунд в середине второго периода.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 ноября 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
2 : 5
Авангард
Омск
0:1 Пономарёв (Мартынов) – 02:02 (5x5)     0:2 Котляревский (Блажиевский, Маклауд) – 24:07 (5x5)     0:3 Гуляев (Лажуа, Окулов) – 24:26 (5x5)     0:4 Пономарёв (Рашевский, Шарипзянов) – 24:47 (5x5)     0:5 Котляревский (Маклауд, Лажуа) – 35:14 (5x5)     1:5 Омирбеков (Данияр) – 38:12 (5x5)     2:5 Уиллман (Веккионе, Морелли) – 57:46 (5x5)    

«Жаль, что не порадовали болельщиков сегодня, при этом нельзя сказать, что команда не старалась и не выкладывалась. К сожалению, опять индивидуальные ошибки подвели. Во-вторых, три гола за 40 секунд. Три дня говорили ребятам, что «Авангард» много бросает от синей линии, что нужно контролировать клюшки соперника и ловить шайбы на себя. Наверное, этого сегодня не хватило.

В третьем периоде пытались что-то изменить, выиграли отрезок, но, конечно, в большинстве должны играть более организованно и выполнять те задания, которые мы ставим на собрании. С такой командой нужно играть на 200% и правильно в каждой смене. Отмечу, что не удалились ни разу – это здорово. Над большинством мы работаем практически каждый день на тренировках, смотрим видео, требуем, но пока не получается, не залетает.

Замена Шила на Шутова? Вот так среагировал на эту ситуацию, не хочу винить вратаря или ещё кого-то. Никита Бояркин уже занимается с командой, но пока не могу сказать, когда он выйдет на лёд», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

