«Северсталь» обыграла «Ладу» и возглавила Западную конференцию КХЛ
Поделиться
В Череповце на стадионе «Ледовый дворец» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местной «Северсталью» и тольяттинской «Ладой». Победу одержали хозяева со счётом 2:0.
Фонбет Чемпионат КХЛ
23 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
2 : 0
Лада
Тольятти
1:0 Чебыкин (Давыдов) – 26:17 (5x5) 2:0 Иванцов (Скоренов, Самойлов) – 55:15 (5x5)
На 27-й минуте счёт открыл нападающий «Северстали» Николай Чебыкин с передачи Тимофея Давыдова. Вторую шайбу хозяева забросили на 56-й минуте — отличился Илья Иванцов с передач Александра Скоренова и голкипера Александра Самойлова, записавшего на свой счёт «сухой» матч.
Эта победа позволила «Северстали» набрать 42 очка и возглавить Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги. Чероеповецкий клуб одержал пятую победу подряд.
Комментарии
- 23 ноября 2025
-
19:03
-
18:55
-
18:50
-
18:25
-
18:05
-
17:45
-
17:19
-
16:38
-
16:25
-
16:20
-
16:17
-
15:52
-
15:26
-
15:16
-
15:08
-
14:40
-
14:14
-
14:00
-
13:34
-
13:04
-
12:44
-
12:22
-
12:00
-
11:42
-
11:12
-
11:00
-
10:48
-
10:06
-
09:46
-
09:32
-
09:30
-
09:20
-
09:10
-
09:00
-
08:59