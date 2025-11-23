«Северсталь» обыграла «Ладу» и возглавила Западную конференцию КХЛ

В Череповце на стадионе «Ледовый дворец» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местной «Северсталью» и тольяттинской «Ладой». Победу одержали хозяева со счётом 2:0.

На 27-й минуте счёт открыл нападающий «Северстали» Николай Чебыкин с передачи Тимофея Давыдова. Вторую шайбу хозяева забросили на 56-й минуте — отличился Илья Иванцов с передач Александра Скоренова и голкипера Александра Самойлова, записавшего на свой счёт «сухой» матч.

Эта победа позволила «Северстали» набрать 42 очка и возглавить Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги. Чероеповецкий клуб одержал пятую победу подряд.