16:40 Мск
Северсталь — Лада, результат матча 23 ноября 2025 года, счет 2:0, КХЛ 2025/2026

«Северсталь» обыграла «Ладу» и возглавила Западную конференцию КХЛ
Комментарии

В Череповце на стадионе «Ледовый дворец» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местной «Северсталью» и тольяттинской «Ладой». Победу одержали хозяева со счётом 2:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
2 : 0
Лада
Тольятти
1:0 Чебыкин (Давыдов) – 26:17 (5x5)     2:0 Иванцов (Скоренов, Самойлов) – 55:15 (5x5)    

На 27-й минуте счёт открыл нападающий «Северстали» Николай Чебыкин с передачи Тимофея Давыдова. Вторую шайбу хозяева забросили на 56-й минуте — отличился Илья Иванцов с передач Александра Скоренова и голкипера Александра Самойлова, записавшего на свой счёт «сухой» матч.

Эта победа позволила «Северстали» набрать 42 очка и возглавить Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги. Чероеповецкий клуб одержал пятую победу подряд.

Комментарии
