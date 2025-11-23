Скидки
Шанхайские Драконы — Ак Барс, результат матча 23 ноября 2025 года, счет 2:3 Б, КХЛ 2025/2026

«Ак Барс» отыгрался с 0:2 и одержал волевую победу над «Шанхайскими Драконами»
В Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Шанхайскими Драконами» и казанским «Ак Барсом». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 по буллитам.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
2 : 3
Б
Ак Барс
Казань
1:0 Вагнер (Фу) – 17:17 (5x5)     2:0 Саттер (Кузнецов) – 26:49 (5x5)     2:1 Галимов (Хмелевски, Сафонов) – 31:45 (5x5)     2:2 Барабанов (Семёнов, Лямкин) – 39:20 (5x5)     2:3 Барабанов – 65:00    

На 18-й минуте счёт открыл нападающий «Шанхайских Драконов» Остин Вагнер с передачи Спенсера Фу. В середине второго периода китайский клуб удвоил преимущество в счёте благодаря голу Райли Саттера с передачи Владимира Кузнецова. На 32-й минуте счёт размочил нападающий «Ак Барса» Артём Галимов, которому ассистировали Александр Хмелевски и Илья Сафонов. На последней минуте второго периода Александр Барабанов сравнял счёт с передач Кирилла Семёнова и Никиты Лямкина. По буллитам победу одержали гости.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

