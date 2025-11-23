«Ак Барс» отыгрался с 0:2 и одержал волевую победу над «Шанхайскими Драконами»

В Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Шанхайскими Драконами» и казанским «Ак Барсом». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 по буллитам.
На 18-й минуте счёт открыл нападающий «Шанхайских Драконов» Остин Вагнер с передачи Спенсера Фу. В середине второго периода китайский клуб удвоил преимущество в счёте благодаря голу Райли Саттера с передачи Владимира Кузнецова. На 32-й минуте счёт размочил нападающий «Ак Барса» Артём Галимов, которому ассистировали Александр Хмелевски и Илья Сафонов. На последней минуте второго периода Александр Барабанов сравнял счёт с передач Кирилла Семёнова и Никиты Лямкина. По буллитам победу одержали гости.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
