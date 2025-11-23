Скидки
«Нужно стремиться туда вернуться юридическими путями». Киселевич — об Олимпиаде без России

«Нужно стремиться туда вернуться юридическими путями». Киселевич — об Олимпиаде без России
Олимпийский чемпион Богдан Киселевич заявил, что сборной России необходимо стремиться вернуться на Олимпийские игры юридическими путями.

«В любом случае нам нельзя закрываться, это моё мнение. На Олимпиаде будут лучшие команды, пусть и без сборной России, лучшие атлеты. Будут интересные матчи в хоккейном турнире, нужно смотреть, набираться опыта, потому что нельзя оставаться в вакууме, нужно оставаться открытым миру и стремиться туда вернуться юридическими путями. Уверен, мы с этим справимся – и ОКР, и министерство спорта ставят такие задачи. И наши юристы, и наши спортсмены работают над этим», – цитирует Киселевича Odds.ru.

