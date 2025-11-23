Жерар Галлан оценил поражение «Шанхайских Драконов» в матче с «Ак Барсом»
Главный тренер «Шанхайских Драконов» Жерар Галлан прокомментировал поражение в матче с «Ак Барсом» (2:3 Б), в котором китайский клуб вёл со счётом 2:0 в середине второго периода.
Фонбет Чемпионат КХЛ
23 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
2 : 3
Б
Ак Барс
Казань
1:0 Вагнер (Фу) – 17:17 (5x5) 2:0 Саттер (Кузнецов) – 26:49 (5x5) 2:1 Галимов (Хмелевски, Сафонов) – 31:45 (5x5) 2:2 Барабанов (Семёнов, Лямкин) – 39:20 (5x5) 2:3 Барабанов – 65:00
«Очень хорошая игра. Мы быстро повели 2:0, но не смогли удержать преимущество. При этом считаю, что мы играли хорошо. Сделали пару ошибок, которые стоили нам результата, но в целом очень доволен игрой. «Ак Барс» тоже сыграл хорошо, классная команда. Хотелось бы побеждать в буллитах, но пока не получается, мы теряем очки там. Отдам должное своей команде, провели отличный матч. Первый период был шикарным. Обидно проигрывать по буллитам», – передаёт слова Галлана корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
