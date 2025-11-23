Скидки
Главный тренер «Шанхая» объяснил расставание с нападающим после восьми матчей

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Жерар Галлан объяснил расставание с нападающим Грегом Маккеггом после восьми проведённых матчей за клуб.

– Почему ушёл Маккегг?
– У него была серьёзная травма в прошлом сезоне. Он надеялся, что дела станут лучше, но не был на 100% готов. Поэтому мы решили расторгнуть контракт. Маккегг вернётся в Канаду, надеюсь, укрепит колено и вернётся в хоккей в другом месте. Но Грег хотел позаботиться о своём здоровье. Я тренировал его в «Рейнджерс» и «Флориде, нравится мне как игрок, однако он ещё не вылечился, – передаёт слова Галлана корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Маккегг забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи за китайский клуб.

