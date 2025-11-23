Скидки
Главный тренер «Шанхая» оценил приобретение защитника Калинюка

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Жерар Галлан оценил приобретение защитника Уайатта Калинюка.

– Как оцените приобретение Калинюка?
– Он поможет нашей команде. У нас есть только семь защитников, нужно больше. Посмотрим, на что он способен. Слышал о нём хорошие отзывы от коллег. Посмотрим, как он адаптируется. Нельзя иметь достаточное количество защитников, а нам нужны были защитники. Так что это хороший обмен для нас.

– Надеетесь, что он как канадец подойдёт стилю вашей команды?
– Для меня неважно, канадец он или кто-либо ещё. Мне важно, чтобы он подошёл команде. Уверен, Калинюк проведёт много времени в нашей команде и покажет хороший хоккей. Да, у нас есть много североамериканцев, но есть и россияне. Кузнецов сегодня был хорош. У нас хороший микс в команде, национальность для меня неважна, – передаёт слова Галлана корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

