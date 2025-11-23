Гатиятулин высказался о волевой победе «Ак Барса» над «Шанхайскими Драконами»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о волевой победе казанской команды над «Шанхайскими Драконами» (3:2 Б).

«Первая половина сложилась для нас не очень удачно, но при счете 0:2 смогли включиться, неплохо провели решающий отрезок. Могли забивать, но созданные моменты сложились не в нашу пользу. Такие матчи тоже важно выигрывать, потому что в ноябре уже были встречи, которые мы проводили лучше, но оставались без очков. Нашим болельщикам спасибо за поддержку.

Игровой момент, в хоккее нужно быстро принимать решения. Возможно, наш защитник потерял шайбу из виду. Но хоккей состоит из ошибок, важно в ключевые моменты принимать правильные решения», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.