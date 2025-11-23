Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гатиятулин высказался о волевой победе «Ак Барса» над «Шанхайскими Драконами»

Гатиятулин высказался о волевой победе «Ак Барса» над «Шанхайскими Драконами»
Комментарии

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о волевой победе казанской команды над «Шанхайскими Драконами» (3:2 Б).

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
2 : 3
Б
Ак Барс
Казань
1:0 Вагнер (Фу) – 17:17 (5x5)     2:0 Саттер (Кузнецов) – 26:49 (5x5)     2:1 Галимов (Хмелевски, Сафонов) – 31:45 (5x5)     2:2 Барабанов (Семёнов, Лямкин) – 39:20 (5x5)     2:3 Барабанов – 65:00    

«Первая половина сложилась для нас не очень удачно, но при счете 0:2 смогли включиться, неплохо провели решающий отрезок. Могли забивать, но созданные моменты сложились не в нашу пользу. Такие матчи тоже важно выигрывать, потому что в ноябре уже были встречи, которые мы проводили лучше, но оставались без очков. Нашим болельщикам спасибо за поддержку.

Игровой момент, в хоккее нужно быстро принимать решения. Возможно, наш защитник потерял шайбу из виду. Но хоккей состоит из ошибок, важно в ключевые моменты принимать правильные решения», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
Видео
«Ак Барс» отыгрался с 0:2 и одержал волевую победу над «Шанхайскими Драконами»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android