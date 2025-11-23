Гатиятулин допустил появление Максима Арефьева в воротах в игре со «Спартаком»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин заявил, что вратарь Максим Арефьев может сыграть в следующем матче со «Спартаком» 25 ноября.

«Мы перед каждой игрой ставим задачи команде. Первая – это, понятно, результат. Но мы решаем и параллельные задачи. В начале чемпионата ситуация диктовала так, что каждую игру нужно выходить и играть как в плей-офф. Октябрь был другим, пришла уверенность, и сейчас мы можем немножко экспериментировать, что-то пробовать.

У нас ещё есть примерно месяц-полтора, чтобы посмотреть, как ребята взаимодействуют, что работает, а что нет. Есть ли шанс увидеть Максима Арефьева в игре против «Спартака»? Такая вероятность есть. Но мы ещё раз подумаем, проанализируем состояние текущее состояние игроков, вратарей в том числе», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.