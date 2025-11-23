Тренер «Ак Барса» Гатиятулин оценил игру Александра Барабанова в родном Санкт-Петербурге
Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин оценил игру нападающего Александра Барабанова в матче с «Шанхайскими Драконами» (3:2 Б) в Санкт-Петербурге, где хоккеист родился и начал своё становление.
Фонбет Чемпионат КХЛ
23 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
2 : 3
Б
Ак Барс
Казань
1:0 Вагнер (Фу) – 17:17 (5x5) 2:0 Саттер (Кузнецов) – 26:49 (5x5) 2:1 Галимов (Хмелевски, Сафонов) – 31:45 (5x5) 2:2 Барабанов (Семёнов, Лямкин) – 39:20 (5x5) 2:3 Барабанов – 65:00
«На Сашу любой матч влияет положительно – он всегда выкладывается. Играть дома, при своих болельщиках, когда много родственников на игре, всегда приятно. Но мы больше заостряем внимание на командных взаимодействиях, пробуем новые сочетания.
Будем смотреть дальше, потому что впереди достаточно игр. Возможно, будем пробовать и другие сочетания», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
