Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Тренер «Ак Барса» Гатиятулин оценил игру Александра Барабанова в родном Санкт-Петербурге

Тренер «Ак Барса» Гатиятулин оценил игру Александра Барабанова в родном Санкт-Петербурге
Комментарии

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин оценил игру нападающего Александра Барабанова в матче с «Шанхайскими Драконами» (3:2 Б) в Санкт-Петербурге, где хоккеист родился и начал своё становление.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
2 : 3
Б
Ак Барс
Казань
1:0 Вагнер (Фу) – 17:17 (5x5)     2:0 Саттер (Кузнецов) – 26:49 (5x5)     2:1 Галимов (Хмелевски, Сафонов) – 31:45 (5x5)     2:2 Барабанов (Семёнов, Лямкин) – 39:20 (5x5)     2:3 Барабанов – 65:00    

«На Сашу любой матч влияет положительно – он всегда выкладывается. Играть дома, при своих болельщиках, когда много родственников на игре, всегда приятно. Но мы больше заостряем внимание на командных взаимодействиях, пробуем новые сочетания.

Будем смотреть дальше, потому что впереди достаточно игр. Возможно, будем пробовать и другие сочетания», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
Видео
«Ак Барс» отыгрался с 0:2 и одержал волевую победу над «Шанхайскими Драконами»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android