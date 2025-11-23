Барабанов заявил, что не станет озвучивать свои мысли об игре «Ак Барса» в обороне

Нападающий «Ак Барса» Александр Барабанов высказался о волевой победе в матче с «Шанхайскими Драконами» (3:2 Б).
«Тяжёлый матч для нас. Здорово, что победили. Первый период для нас был сложным, где-то его проспали, но с середины второго периода стали возвращать себе инициативу. Почему дали сопернику уйти в отрыв? Соображения есть, но озвучивать их не стану. Соперник играет в североамериканском стиле, идёт вперёд, активный форчек. Здесь важно не чураться черновой работы, принимать удар, не откидываться.
Матч в Санкт-Петербурге? Мы играли с «Шанхайскими Драконами» – ничего принципиального. Мне приятно вернуться домой, на арену пришли родные и друзья – приятно сыграть здесь. Сравняли счёт во втором периоде, а в третьем имели достаточно моментов, чтобы забить победный гол. Помешали штанги, чуть-чуть фортуна отвернулась», – передаёт слова Барабанова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
- 23 ноября 2025
-
21:55
-
21:40
-
21:20
-
21:10
-
21:00
-
20:55
-
20:43
-
20:31
-
20:25
-
20:15
-
20:10
-
20:07
-
19:55
-
19:17
-
19:03
-
18:55
-
18:50
-
18:25
-
18:05
-
17:45
-
17:19
-
16:38
-
16:25
-
16:20
-
16:17
-
15:52
-
15:26
-
15:16
-
15:08
-
14:40
-
14:14
-
14:00
-
13:34
-
13:04
-
12:44