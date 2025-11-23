Барабанов заявил, что не станет озвучивать свои мысли об игре «Ак Барса» в обороне

Нападающий «Ак Барса» Александр Барабанов высказался о волевой победе в матче с «Шанхайскими Драконами» (3:2 Б).

«Тяжёлый матч для нас. Здорово, что победили. Первый период для нас был сложным, где-то его проспали, но с середины второго периода стали возвращать себе инициативу. Почему дали сопернику уйти в отрыв? Соображения есть, но озвучивать их не стану. Соперник играет в североамериканском стиле, идёт вперёд, активный форчек. Здесь важно не чураться черновой работы, принимать удар, не откидываться.

Матч в Санкт-Петербурге? Мы играли с «Шанхайскими Драконами» – ничего принципиального. Мне приятно вернуться домой, на арену пришли родные и друзья – приятно сыграть здесь. Сравняли счёт во втором периоде, а в третьем имели достаточно моментов, чтобы забить победный гол. Помешали штанги, чуть-чуть фортуна отвернулась», – передаёт слова Барабанова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.