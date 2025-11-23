Защитник «Ак Барса» — о победе над «Шанхаем»: спасибо нашему вратарю, здорово сыграл

Защитник «Ак Барса» Илья Карпухин выделил игру вратаря Тимура Билялова в победном матче с «Шанхайскими Драконами» (3:2 Б).
«Соперник очень хорошо начал, создал много опасных моментов. Спасибо нашему вратарю, Тимур здорово сыграл, выручил. Не опустили руки при 0:2, начали биться, навязали сопернику свою игру. Вытащили матч на характере, забрали заслуженную победу по буллитам.
Вернулись в матч за счёт своей игры, правильных действий. Заставляли соперника ошибаться, он потерял уверенность, мы, наоборот, обрели уверенность и сделали акцент на атаку. Город потрясающий, эмоции классные. С теплом приехал на эту арену, тёплые ассоциации. Видел плакаты, спасибо болельщикам, очень приятно», – передаёт слова Карпухина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
- 23 ноября 2025
-
21:55
-
21:40
-
21:20
-
21:10
-
21:00
-
20:55
-
20:43
-
20:31
-
20:25
-
20:15
-
20:10
-
20:07
-
19:55
-
19:17
-
19:03
-
18:55
-
18:50
-
18:25
-
18:05
-
17:45
-
17:19
-
16:38
-
16:25
-
16:20
-
16:17
-
15:52
-
15:26
-
15:16
-
15:08
-
14:40
-
14:14
-
14:00
-
13:34
-
13:04
-
12:44