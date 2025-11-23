Скидки
Хоккей

Защитник «Ак Барса» — о победе над «Шанхаем»: спасибо нашему вратарю, здорово сыграл

Защитник «Ак Барса» Илья Карпухин выделил игру вратаря Тимура Билялова в победном матче с «Шанхайскими Драконами» (3:2 Б).

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
2 : 3
Б
Ак Барс
Казань
1:0 Вагнер (Фу) – 17:17 (5x5)     2:0 Саттер (Кузнецов) – 26:49 (5x5)     2:1 Галимов (Хмелевски, Сафонов) – 31:45 (5x5)     2:2 Барабанов (Семёнов, Лямкин) – 39:20 (5x5)     2:3 Барабанов – 65:00    

«Соперник очень хорошо начал, создал много опасных моментов. Спасибо нашему вратарю, Тимур здорово сыграл, выручил. Не опустили руки при 0:2, начали биться, навязали сопернику свою игру. Вытащили матч на характере, забрали заслуженную победу по буллитам.

Вернулись в матч за счёт своей игры, правильных действий. Заставляли соперника ошибаться, он потерял уверенность, мы, наоборот, обрели уверенность и сделали акцент на атаку. Город потрясающий, эмоции классные. С теплом приехал на эту арену, тёплые ассоциации. Видел плакаты, спасибо болельщикам, очень приятно», – передаёт слова Карпухина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

