Карпухин – о «Шанхайских Драконах» на «СКА Арене»: для меня это странно и непонятно

Защитник «Ак Барса» Илья Карпухин заявил, что факт игры «Шанхайских Драконов» на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге вызывает у него недоумение.
«Питер – потрясающий город, приятно было вернуться на арену, хоть и не так много времени провёл на ней, но ассоциации и с городом, и с ареной самые лучшие. Я бы с удовольствием сюда приезжал просто провести время на выходных, в Питере всегда классно. Здорово, что и люди помнят.
Что думаю об отъезде СКА со «СКА Арены»? Глупость, что тут ещё добавить. Ко мне это никак не относится. Если говорить о том, что я об этом думаю, для меня это странно, конечно. Странная ситуация. Но меня она никак не касается, как говорится, разбирайтесь сами. Как сторонний наблюдатель скажу, что мне это непонятно», – передаёт слова Карпухина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
- 23 ноября 2025
