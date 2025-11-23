Скидки
Карпухин – о «Шанхайских Драконах» на «СКА Арене»: для меня это странно и непонятно

Карпухин – о «Шанхайских Драконах» на «СКА Арене»: для меня это странно и непонятно
Комментарии

Защитник «Ак Барса» Илья Карпухин заявил, что факт игры «Шанхайских Драконов» на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге вызывает у него недоумение.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
2 : 3
Б
Ак Барс
Казань
1:0 Вагнер (Фу) – 17:17 (5x5)     2:0 Саттер (Кузнецов) – 26:49 (5x5)     2:1 Галимов (Хмелевски, Сафонов) – 31:45 (5x5)     2:2 Барабанов (Семёнов, Лямкин) – 39:20 (5x5)     2:3 Барабанов – 65:00    

«Питер – потрясающий город, приятно было вернуться на арену, хоть и не так много времени провёл на ней, но ассоциации и с городом, и с ареной самые лучшие. Я бы с удовольствием сюда приезжал просто провести время на выходных, в Питере всегда классно. Здорово, что и люди помнят.

Что думаю об отъезде СКА со «СКА Арены»? Глупость, что тут ещё добавить. Ко мне это никак не относится. Если говорить о том, что я об этом думаю, для меня это странно, конечно. Странная ситуация. Но меня она никак не касается, как говорится, разбирайтесь сами. Как сторонний наблюдатель скажу, что мне это непонятно», – передаёт слова Карпухина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

«Ак Барс» отыгрался с 0:2 и одержал волевую победу над «Шанхайскими Драконами»
