Карпухин высказался о вызове в сборную России на Кубок Первого канала

Защитник «Ак Барса» Илья Карпухин высказался о вызове в сборную России на Кубок Первого канала. Традиционный турнир впервые пройдёт в Новосибирске с 11 по 14 декабря.

«Эмоции самые позитивные. Представлять сборную – это всегда почётно, честь для любого игрока, для тренера, для всех. Уверен, что классно проведём время, подарим эмоции болельщикам, себе, кайфанём от работы», – передаёт слова Карпухина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Средний возраст сборной «Россия 25» — 25 лет. Вызваны представители 13 клубов КХЛ. Соперниками российского сборной на турнире станут сборные Беларуси и Казахстана.