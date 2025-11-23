Кателевский высказался о победе «Ак Барса» в Санкт-Петербурге над «Шанхайскими Драконами»
Поделиться
Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Кателевский прокомментировал победу в матче с «Шанхайскими Драконами» (3:2 Б), в котором казанский клуб уступал со счётом 0:2 в середине второго периода.
Фонбет Чемпионат КХЛ
23 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
2 : 3
Б
Ак Барс
Казань
1:0 Вагнер (Фу) – 17:17 (5x5) 2:0 Саттер (Кузнецов) – 26:49 (5x5) 2:1 Галимов (Хмелевски, Сафонов) – 31:45 (5x5) 2:2 Барабанов (Семёнов, Лямкин) – 39:20 (5x5) 2:3 Барабанов – 65:00
«Был тяжёлый матч, быстрый. Начало получилось немного скованным, но в итоге нашли в себе силы. Мы не смотрели на счёт и перевернули ход матча. Мы всегда стараемся играть дисциплинированно, где-то эмоции захлёстывают, но стараемся не обращать внимание на это.
Стараемся играть в свою игру. Сегодня все парни молодчики, все старались, работали. С победой, спасибо болельщикам за поддержку», – передаёт слова Кателевского корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
Материалы по теме
Комментарии
- 23 ноября 2025
-
21:55
-
21:40
-
21:20
-
21:10
-
21:00
-
20:55
-
20:43
-
20:31
-
20:25
-
20:15
-
20:10
-
20:07
-
19:55
-
19:17
-
19:03
-
18:55
-
18:50
-
18:25
-
18:05
-
17:45
-
17:19
-
16:38
-
16:25
-
16:20
-
16:17
-
15:52
-
15:26
-
15:16
-
15:08
-
14:40
-
14:14
-
14:00
-
13:34
-
13:04
-
12:44