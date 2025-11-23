Кателевский высказался о победе «Ак Барса» в Санкт-Петербурге над «Шанхайскими Драконами»

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Кателевский прокомментировал победу в матче с «Шанхайскими Драконами» (3:2 Б), в котором казанский клуб уступал со счётом 0:2 в середине второго периода.

«Был тяжёлый матч, быстрый. Начало получилось немного скованным, но в итоге нашли в себе силы. Мы не смотрели на счёт и перевернули ход матча. Мы всегда стараемся играть дисциплинированно, где-то эмоции захлёстывают, но стараемся не обращать внимание на это.

Стараемся играть в свою игру. Сегодня все парни молодчики, все старались, работали. С победой, спасибо болельщикам за поддержку», – передаёт слова Кателевского корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.