«Всё, что происходит на льду, там и остаётся». Грицюк оценил стычку с Мичковым в матче НХЛ

Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Арсений Грицюк прокомментировал свою стычку с форвардом «Филадельфии Флайерз» Матвеем Мичковым в матче НХЛ. Оба хоккеиста были наказаны штрафами за грубость. «Филадельфия» одержала победу со счётом 6:3.

«Всем привет, вернулись домой, сегодня отходим от не лучшего нашего выезда. Времени мало, завтра уже игра, разберём ошибки и будем сильнее.

По поводу ситуации с Мичковым… Сами всё видели, игровая ситуация, немного вспылили. Всё, что происходит на льду, там и остаётся, поэтому не хочу выносить что-то из этой ситуации в жизнь. Вот мой комментарий по этой ситуации, так что всем хорошего дня, а я пошёл проводить время с семьёй», — написал Грицюк в своём телеграм-канале.