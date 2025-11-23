«Всё, что происходит на льду, там и остаётся». Грицюк оценил стычку с Мичковым в матче НХЛ
Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Арсений Грицюк прокомментировал свою стычку с форвардом «Филадельфии Флайерз» Матвеем Мичковым в матче НХЛ. Оба хоккеиста были наказаны штрафами за грубость. «Филадельфия» одержала победу со счётом 6:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
23 ноября 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
6 : 3
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Майер (Братт, Хишир) – 07:37 (pp) 1:1 Кейтс – 09:00 2:1 Мичков (Кутюрье) – 12:06 3:1 Фёрстер (Кейтс, Конечны) – 12:15 4:1 Фёрстер (Кейтс, Силер) – 12:32 5:1 Бринк (Кутюрье) – 31:42 5:2 Хишир (Хьюз, Братт) – 36:16 5:3 Хишир (Немец, Братт) – 53:27 6:3 Зеграс (Типпетт, Дворак) – 55:21
«Всем привет, вернулись домой, сегодня отходим от не лучшего нашего выезда. Времени мало, завтра уже игра, разберём ошибки и будем сильнее.
По поводу ситуации с Мичковым… Сами всё видели, игровая ситуация, немного вспылили. Всё, что происходит на льду, там и остаётся, поэтому не хочу выносить что-то из этой ситуации в жизнь. Вот мой комментарий по этой ситуации, так что всем хорошего дня, а я пошёл проводить время с семьёй», — написал Грицюк в своём телеграм-канале.
