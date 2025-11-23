Скидки
«Баффало» выставил вратаря Александра Георгиева на безусловный драфт отказов

«Баффало Сэйбрз» выставил вратаря Александра Георгиева на безусловный драфт отказов с целью расторжения контракта, сообщает пресс-служба клуба. Георгиев подписал однолетний контракт с «Сэйбрз» в межсезонье на сумму $ 825 тыс.

Ранее российский голкипер был отправлен в АХЛ, где провёл два матча за «Рочестер» с процентом отражённых бросков 89,6% и коэффициентом надёжности 3.57. За «Баффало» россиянин не провёл ни одного официального матча.

За карьеру Георгиев провёл 303 встречи за восемь сезонов в составе «Нью-Йорк Рейнджерс», «Колорадо Эвеланш» и «Сан-Хосе Шаркс». Он становился лидером лиги по количеству побед в сезонах-2022/2023 и 2023/2024 в составе «лавин» и был приглашён на Матч звёзд в 2024 году.

Всего в прошлом сезоне за «Эвеланш» Георгиев провёл 18 встреч и одержал восемь побед с 87,4% отражённых бросков. В декабре Георгиев был обменян в «Сан-Хосе», за который провёл 31 матч и одержал семь побед с 87,5% отражённых бросков.

