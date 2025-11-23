Скидки
Хоккей

Карлссон – первый игрок в истории «Анахайма», сделавший 60 передач в возрасте до 21 года

Комментарии

Нападающий «Анахайм Дакс» Лео Карлссон сделал голевую передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегаса Голден Найтс» (4:3 ОТ) и вошёл в историю американского клуба.

НХЛ — регулярный чемпионат
23 ноября 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
4 : 3
ОТ
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Теодор (Айкел) – 03:25     0:2 Боуман (Барбашёв, Уайтклауд) – 04:37     1:2 Лакомб (Сеннеке, Готье) – 07:43     2:2 Целльвегер (Терри, Труба) – 08:17     2:3 Гертл (Айкел) – 17:59 (pp)     3:3 Терри (Карлссон, Лакомб) – 33:50     4:3 Готье – 63:57    

На счету 20-летнего форварда теперь 103 (43+60) очка в 153 играх за клуб. Он стал первым хоккеистом «Дакс», достигшим отметки в 60 результативных передач в возрасте 20 лет или младше.

Среди шведских игроков Карлссон четвёртый с подобным достижением. Аналогичного результата в этой возрастной категории добивались Расмус Далин (85 передач), Никлас Бекстрём (70) и Матс Сундин (62).

В текущем сезоне на счету Карлссона 29 очков: 11 голов и 18 результативных передач в 22 матчах при показателе полезности «+12».

Хоккей
