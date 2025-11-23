Результаты матчей КХЛ на 23 ноября 2025 года

Сегодня, 23 ноября, состоялись четыре матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 23 ноября 2025 года:

«Нефтехимик» – «Салават Юлаев» — 1:3;

«Барыс» – «Авангард» — 2:5;

«Шанхайские Драконы» – «Ак Барс» — 2:3 Б;

«Северсталь» – «Лада» — 2:0.

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 42 очками после 30 матчей возглавляет череповецкая «Северсталь». Первое место Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 48 очков после 30 игр.

Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.