Результаты матчей ВХЛ на 23 ноября 2025 года

Сегодня, 23 ноября, прошли четыре матча OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 23 ноября 2025 года:

«Омские Крылья» – «Торос» — 7:0;

ХК «Норильск» – «Барс» — 2:3;

«Звезда» – «Горняк-УГМК» — 2:3 Б;

«Зауралье» – «Ижсталь» — 3:4.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 43 очка в 27 матчах. Второе место занимает «Югра» с 42 очками после 26 встреч. Тройку замыкают «Омские Крылья» (40 очков в 26 матчах).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.