Результаты матчей МХЛ на 23 ноября 2025 года

Сегодня, 23 ноября, прошли три матча регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 23 ноября 2025 года:

«Локо-76» – «Ладья» — 3:1;

«Красноярские Рыси» – «Стальные Лисы» — 1:6;

«Спутник» – МХК «Молот» — 7:3.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 43 очками после 24 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимает «Ирбис», набравший 39 очков после 26 матчей.

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.