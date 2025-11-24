Кудашов рассказал, о чём он сожалеет после отставки из московского «Динамо»

Бывший главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов рассказал о сожалениях, которые остались у него после отставки из столичного клуба.

— Прошло несколько дней, получилось ли осмыслить случившееся, сделать выводы?

— В первую очередь я искренне хочу поблагодарить, насколько можно выразить благодарность словами, руководство клуба в лице Виктора Геннадьевича Воронина и Аркадия Романовича Ротенберга за работу и поддержку, которую они мне оказывали. Находясь один на один, мы всегда находили общий язык и понимание.

А также сердечно благодарю наших болельщиков за их мощнейшую поддержку и высокий резонанс. Такое никогда не забудется.

Сожалею лишь о том, что не получалось уделять достаточно времени на общение с руководством, на объяснение всех действий и решений, которые предпринимались в команде. Игры шли через день, голова постоянно занята разбором соперника, подготовкой собраний, графиками переездов, беседами с игроками, перестройкой звеньев: кто травмирован, кто заболел и так далее… — сказал Кудашов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Алексеем Кудашовым читайте на «Чемпионате» в 10:00 мск.