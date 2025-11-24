Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кудашов рассказал, о чём он сожалеет после отставки из московского «Динамо»

Кудашов рассказал, о чём он сожалеет после отставки из московского «Динамо»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов рассказал о сожалениях, которые остались у него после отставки из столичного клуба.

— Прошло несколько дней, получилось ли осмыслить случившееся, сделать выводы?
— В первую очередь я искренне хочу поблагодарить, насколько можно выразить благодарность словами, руководство клуба в лице Виктора Геннадьевича Воронина и Аркадия Романовича Ротенберга за работу и поддержку, которую они мне оказывали. Находясь один на один, мы всегда находили общий язык и понимание.

А также сердечно благодарю наших болельщиков за их мощнейшую поддержку и высокий резонанс. Такое никогда не забудется.

Сожалею лишь о том, что не получалось уделять достаточно времени на общение с руководством, на объяснение всех действий и решений, которые предпринимались в команде. Игры шли через день, голова постоянно занята разбором соперника, подготовкой собраний, графиками переездов, беседами с игроками, перестройкой звеньев: кто травмирован, кто заболел и так далее… — сказал Кудашов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Алексеем Кудашовым читайте на «Чемпионате» в 10:00 мск.

Материалы по теме
«Динамо» уволило Кудашова. Объяснить решение можно, но почему сейчас?
«Динамо» уволило Кудашова. Объяснить решение можно, но почему сейчас?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android