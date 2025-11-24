Алексей Кудашов назвал того человека, от которого он узнал о своём увольнении из «Динамо»

Бывший главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов заявил, что узнал об увольнении из клуба от помощника Вячеслава Козлова.

— Как и от кого вы узнали о своём увольнении из московского «Динамо»?

— Узнал от Вячеслава Козлова. Моя должность была предложена ему, он позвонил мне и сообщил об этом в воскресенье вечером, а утром в понедельник в офисе я подписал расторжение контракта. Отмечу, на тот момент в турнирной таблице по потерянным очкам команда находилась на третьем месте.

— Стала ли отставка неожиданностью?

— Да. Конечно, я видел, что за спиной что-то происходит. Но к тому, что я не устраиваю окружение руководства, я привык за всё это время, и для себя я выработал такой рецепт борьбы: делать свою работу на 100% честно и с полной отдачей, — сказал Кудашов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.