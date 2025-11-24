Скидки
Кудашов — о Сушко: спустя четыре дня после нашего разговора я был уволен

Бывший главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов сообщил детали разговора с генеральным директором клуба Сергеем Сушко.

— Говорят, у вас состоялся резкий разговор с генеральным директором клуба Сергеем Сушко. О чём он был?
— Он касался нескольких аспектов нашей работы, распределения ролей, селекции. Но я лично оценивал это как обычный рабочий процесс. Спустя четыре дня после нашего разговора я был уволен.

— После ухода из клуба Алексея Сопина вам стало сложнее?
— Намного. С Сопиным было полное понимание и взаимодействие, он держал удар. У нас было чёткое распределение обязанностей: хоккеем занимались Сопин и Кудашов, а директор отвечал за хозяйственную деятельность, — сказал Кудашов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Алексеем Кудашовым читайте на «Чемпионате»:
«Ты создаёшь команду, а её у тебя забирают». Откровенное интервью с Алексеем Кудашовым
