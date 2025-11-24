Кудашов — о будущем «Динамо»: команда готова становиться чемпионом

Бывший главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов заявил, что бело-голубые готовы стать обладателями Кубка Гагарина.

— Про «Динамо» все говорят как про клуб, в котором несколько ветвей власти и итоговое решение всегда сложно предугадать. Вы чувствовали эмоциональное напряжение?

— Я концентрировался чисто на хоккее.

— Как оцените комплектование и состав «Динамо» в нынешнем сезоне?

— У «Динамо» всё есть, команда готова становиться чемпионом, за исключением проблемы с центральным и травмой защитника Готовца. Есть опытный и натренированный коллектив, есть амбиции и мастерство, есть сильные лидеры.

— Но прямо сейчас очевиден эмоциональный кризис, о котором ваши бывшие игроки и ваш бывший помощник говорят открыто. Вы верите, что они смогут преодолеть это состояние и смогут добиваться результата уже без вас?

— Не хотелось бы это комментировать, — сказал Кудашов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.