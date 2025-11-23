«Каролина» проиграла «Баффало» в 500-м матче Андрея Свечникова в НХЛ
Поделиться
В Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местным «Баффало Сэйбрз» и «Каролиной Харрикейнз». Победу одержали хозяева со счётом 4:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
23 ноября 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
4 : 1
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Так (Маклауд, Доун) – 05:51 (pp) 1:1 Гостисбер – 14:36 (pp) 2:1 Куинн (Маклауд, Цукер) – 23:55 3:1 Маленстин (Козак, Кребс) – 38:36 4:1 Томпсон (Бенсон) – 59:38
На шестой минуте матча счёт открыл нападающий «Баффало» Алекс Так, которому ассистировали Райан Маклауд и Джош Доун. На 15-й минуте счёт сравнял защитник «Каролины» Шейн Гостисбер. Во втором периоде «Баффало» забросил две безответные шайбы — отличились Джек Куинн и Бек Маленстин. В пустые ворота четвёртую шайбу хозяев забросил Тейдж Томпсон. Отметим, что это был юбилейный 500-й матч в Национальной хоккейной лиге российского нападающего «Каролины» Андрея Свечникова. Россиянин не отметился результативными действиями.
Комментарии
- 23 ноября 2025
-
23:58
-
23:50
-
23:40
-
23:40
-
23:30
-
23:15
-
23:00
-
22:32
-
22:25
-
21:55
-
21:40
-
21:20
-
21:10
-
21:00
-
20:55
-
20:43
-
20:31
-
20:25
-
20:15
-
20:10
-
20:07
-
19:55
-
19:17
-
19:03
-
18:55
-
18:50
-
18:25
-
18:05
-
17:45
-
17:19
-
16:38
-
16:25
-
16:20
-
16:17
-
15:52