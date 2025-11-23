«Каролина» проиграла «Баффало» в 500-м матче Андрея Свечникова в НХЛ

В Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местным «Баффало Сэйбрз» и «Каролиной Харрикейнз». Победу одержали хозяева со счётом 4:1.

На шестой минуте матча счёт открыл нападающий «Баффало» Алекс Так, которому ассистировали Райан Маклауд и Джош Доун. На 15-й минуте счёт сравнял защитник «Каролины» Шейн Гостисбер. Во втором периоде «Баффало» забросил две безответные шайбы — отличились Джек Куинн и Бек Маленстин. В пустые ворота четвёртую шайбу хозяев забросил Тейдж Томпсон. Отметим, что это был юбилейный 500-й матч в Национальной хоккейной лиге российского нападающего «Каролины» Андрея Свечникова. Россиянин не отметился результативными действиями.