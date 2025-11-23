Скидки
Баффало – Каролина, результат матча 23 ноября 2025, счет 4:1, НХЛ 2025/2026

«Каролина» проиграла «Баффало» в 500-м матче Андрея Свечникова в НХЛ
Комментарии

В Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местным «Баффало Сэйбрз» и «Каролиной Харрикейнз». Победу одержали хозяева со счётом 4:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
23 ноября 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
4 : 1
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Так (Маклауд, Доун) – 05:51 (pp)     1:1 Гостисбер – 14:36 (pp)     2:1 Куинн (Маклауд, Цукер) – 23:55     3:1 Маленстин (Козак, Кребс) – 38:36     4:1 Томпсон (Бенсон) – 59:38    

На шестой минуте матча счёт открыл нападающий «Баффало» Алекс Так, которому ассистировали Райан Маклауд и Джош Доун. На 15-й минуте счёт сравнял защитник «Каролины» Шейн Гостисбер. Во втором периоде «Баффало» забросил две безответные шайбы — отличились Джек Куинн и Бек Маленстин. В пустые ворота четвёртую шайбу хозяев забросил Тейдж Томпсон. Отметим, что это был юбилейный 500-й матч в Национальной хоккейной лиге российского нападающего «Каролины» Андрея Свечникова. Россиянин не отметился результативными действиями.

