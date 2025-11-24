Кудашов: Роман Ротенберг не лез в мою работу, не оказывал никакого давления

Бывший главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался о взаимодействии с членом совета директоров клуба Романом Ротенбергом.

— Как вы общались и взаимодействовали с Романом Ротенбергом, у вас рабочие отношения?

— Я с ним за это время общался два раза. Первый раз как раз на том совете директоров. Роман Борисович, как вы знаете, член совета директоров клуба. Второй раз мы пообщались через день после того, когда меня уволили. Он позвонил, поддержал, мы поговорили. Роман Борисович не лез в мою работу, не оказывал никакого давления, — сказал Кудашов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.