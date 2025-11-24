Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кудашов: Роман Ротенберг не лез в мою работу, не оказывал никакого давления

Кудашов: Роман Ротенберг не лез в мою работу, не оказывал никакого давления
Комментарии

Бывший главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался о взаимодействии с членом совета директоров клуба Романом Ротенбергом.

— Как вы общались и взаимодействовали с Романом Ротенбергом, у вас рабочие отношения?
— Я с ним за это время общался два раза. Первый раз как раз на том совете директоров. Роман Борисович, как вы знаете, член совета директоров клуба. Второй раз мы пообщались через день после того, когда меня уволили. Он позвонил, поддержал, мы поговорили. Роман Борисович не лез в мою работу, не оказывал никакого давления, — сказал Кудашов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Алексеем Кудашовым читайте на «Чемпионате»:
«Ты создаёшь команду, а её у тебя забирают». Откровенное интервью с Алексеем Кудашовым
Эксклюзив
«Ты создаёшь команду, а её у тебя забирают». Откровенное интервью с Алексеем Кудашовым
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android