Кудашов — об истории с Комтуа: кто-то специально запустил эти слухи, про Ярославль — вброс

Бывший главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов назвал слухами его конфликт с канадским нападающим Максимом Комтуа.

— Правда, что у вас было недопонимание с Максимом Комтуа и вы требовали его обмена?
— Это неправда, кто-то специально запустил эти слухи. Не было никакого недопонимания, про якобы готовившийся обмен Макса в Ярославль тоже вброс. Может, конечно, из «Локомотива» ему звонили, но с нашей стороны движений не предпринималось. Наоборот, я делал из Комтуа лидера, просил почаще брать инициативу на себя. Он действительно не играл из-за повреждения, у него распухло колено, — сказал Кудашов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

