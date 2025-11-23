Скидки
Хоккей Новости

Российский защитник «Айлендерс» Александр Романов выбыл на полгода из-за травмы плеча

Российский защитник «Нью‑Йорк Айлендерс» Александр Романов перенёс операцию на плече и, как ожидается, пропустит пять–шесть месяцев. Об этом сообщает пресс-служба «островитян».

Россиянин получил повреждение в концовке матча регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз» (3:2) после столкновения с финским нападающим «звёзд» Микко Рантаненом. Момент с травмой Романова состоялся на последней минуте встречи, за толчок на борт финский форвард получил удаление до конца матча. Романов смог покинуть лёд только с помощью врача и партнёров по команде.

НХЛ не стал применять дополнительных дисциплинарных мер к Рантанену, а сам финн несколько раз пытался принести извинения россиянину.

25-летний Романов в текущем сезоне провёл 15 матчей и отдал одну результативную передачу.

