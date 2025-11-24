Алексей Кудашов рассказал, как он простился с игроками московского «Динамо»

Бывший главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов заявил, что попрощался с каждым хоккеистом команды после своей отставки.

— Я слышал, что лидеры команды пытались отбить вас у руководства. Вы пообщались с Игорем Ожигановым, Никитой Гусевым?

— Да, я слышал, что они общались с руководством. А об остальном — я не в курсе. На следующий день после отставки я пришёл на арену на тренировку, с каждым из ребят поговорил, попрощался. Ну и со всей командой, разумеется, включая весь персонал.

— Алексей Николаевич, такая искренняя и однозначная поддержка, о которой вы уже упомянули в начале нашей беседы, со стороны вставших на вашу сторону динамовских болельщиков стала для вас приятным моментом?

— Я и представить такого не мог! Такая поддержка дала мне много положительных эмоций, — сказал Кудашов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.