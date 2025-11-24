Кудашов: матчи «Динамо» смотрю. Чувства описать не могу

Бывший главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов заявил, что смотрит матчи бело-голубых после отставки из клуба.

— Это вы инициировали возвращение в тренерский штаб Вячеслава Козлова после его стремительного увольнения из «Сочи»? Или же это была инициатива руководства?

— Решение мы принимали совместно с руководством.

— «Я давно об этом мечтал», — сказал вставший на лавку Козлов после вашего ухода. Он имел в виду, что мечтал стать главным тренером, но ухо эта фраза в тот момент всё равно резанула. А как вы к ней отнеслись?

— Мне многие звонили, говорили об этом, но я не читал этого интервью, сказать ничего не могу.

— Смотрите ли вы сейчас матчи бывшей команды. И если да, то с какими чувствами?

— Смотрю, но чувства описать не могу, потому что они тяжёлые, — сказал Кудашов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.