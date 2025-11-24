Скидки
Кудашов — о разговоре с Овечкиным: он пока сам не понимает, что со мной произошло

Кудашов — о разговоре с Овечкиным: он пока сам не понимает, что со мной произошло
Бывший главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов заявил, что воспитанник клуба Александр Овечкин был очень удивлён его отставкой. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» ранее заявлял, что хочет провести последний сезон в карьере за бело-голубых.

— Вы ждёте, что после этого сезона в «Динамо» вернётся Александр Овечкин? Хотелось бы поработать с ним бок о бок в родном клубе?
— Он пока сам не понимает, что со мной произошло (смеётся). Позвонил на следующий день очень удивлённым, мы с Сашей хорошо пообщались. Безусловно, мне хотелось бы поработать бок о бок с этим великим атлетом и прославенным динамовцем, — сказал Кудашов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

«Ты создаёшь команду, а её у тебя забирают». Откровенное интервью с Алексеем Кудашовым
«Ты создаёшь команду, а её у тебя забирают». Откровенное интервью с Алексеем Кудашовым
