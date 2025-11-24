Скидки
Федерация хоккея России выразила соболезнования в связи с смертью Никиты Симоняна

Федерация хоккея России выразила соболезнования в связи с смертью Никиты Симоняна
Пресс-служба Федерации хоккея России в своём телеграм-канале опубликовала пост в связи с известями о смерти легенды «Спартака» и всего российского футбола Никиты Симоняна на 100-м году жизни.

«Не стало Никиты Симоняна…

Федерация хоккея России выражает глубокие соболезнования близким, родным, коллегам, всем, кто знал Никиту Павловича. Величайший футболист, олимпийский чемпион, четырёхкратный победитель чемпионата СССР, один из лучших игроков и тренеров за всю историю нашего футбола ушёл из жизни на 100-м году жизни.

Помним, любим, скорбим…» — написано в заявлении в телеграм-канале.

Никита Симонян был победителем летних Олимпийских игр 1956 года в составе сборной СССР.

